女優の松下由樹（５７）が８月３１日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜・深夜０時５５分）に出演。過去の恋愛についての指摘に苦笑する一幕があった。この日の番組で天星術占いの星ひとみさんに「モテ運がすごい」と言われると「ええ？実感ないですね」と、つぶやいた松下。星さんに「全然（好意に）気づかないで、グイグイ来られちゃうと引いちゃうタイプ」と指摘されると「（好意が）分からない