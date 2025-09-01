サッカー海外各リーグは８月３１日、各地で行われ、日本代表の米国遠征（６日メキシコ戦、９日米国戦）に選出された選手たちが、代表合流前最後の一戦で、各国で結果を残した。＊＊＊フランス１部では、モナコのＭＦ南野拓実がホームのストラスブール戦で２―２の後半４０分から出場し、アディショナルタイムに今季初ゴールを決めて３―２の勝利に導いた。２―２と追いつかれて迎えた後半４０分に投入された南野は、