大分県杵築市内のコンビニ駐車場で、停車中の乗用車から手提げバッグを盗んだとして、58歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、杵築市狩宿に住む職業不詳の男（58）です。 警察によりますと、男は8月2日午後8時ごろ、杵築市内のコンビニ駐車場に停めてあった乗用車から、手提げバッグなど合わせて14点（時価合計約2万1500円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 コンビニを利用していた女性会社員（38）が買い