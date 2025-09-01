俳優の小澤征悦さん（51）が、9月4日午後1時放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演します。番組では、昨年亡くなった父であり世界で活躍した指揮者・小澤征爾さんへの思いなどを語ります。【写真】4年前に結婚した妻との日常とは…幅広い役を演じ、近年は音楽活動にも励んでいる小澤さん。幼稚園からの同級生が組んでいるバンドに参加して歌唱しています。俳優仲間が集まって開催する「役者唄」