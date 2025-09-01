なんで持ってるの？事件に巻き込まれていたかも!? 鍵っ子の小学生に迫っていた恐怖／1万人がいいね！した 心ゆさぶる本当の話犯罪やトラブル、心霊現象など、身近でリアルなゾッとする体験談を、人気イラストレーターのしばたまさんが漫画化。イラストのかわいさとは裏腹に、描かれるエピソードは「明日は我が身かも」という生々しい怖さがあり、読む人の背筋を凍らせます。日常のすぐ近くにある、想像だにしない犯罪から身を守る