オリックスは1日、6日の日本ハム戦（京セラD）で、大阪の街を明るくすることに貢献した地元のヒーローが始球式を行う「なにわのHERO特別始球式」を実施することを発表した。人命救助や犯罪の未然防止に貢献した大阪府民、全国的・世界的な活躍をした大阪府民、分野を問わず大阪に明るいニュースを届けた大阪府民が登板。第8回となる今回は、6月にトルコで開催された「FCI災害救助犬チームワールドチャンピオンシップ」の「が