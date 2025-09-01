江戸時代に撮影された写真は現存するものがとても少ないですが、文明開化の明治時代に入ると、西洋からの写真技術が日本に多く伝わってきます。その影響もあり、明治初期から日本人の写真家も徐々に増えていきました。Japaaanでは以前に、幕末〜明治期の日本の写真家「T・エナミ」が撮影した古写真を紹介しましたが、これが本当の幕末〜明治！「古写真」でよみがえる当時の庶民たちのリアルな光景の数々【前編】今回紹介するのは、