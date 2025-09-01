Number_iの岸優太さんが、自身のインスタグラムを更新。ファッション雑誌撮影時のオフショットを公表しました。 【写真を見る】【 Number_i・岸優太 】 「Numeroのオフショおねしゃーす！！！！！！！！」ファッション雑誌のオフショット公開岸優太さんは「Numeroのオフショおねしゃーす！！！！！！！！」と綴ると写真をアップ。 投稿された画像では、岸優太さんが白いシャツ、浴衣、黒いジャケット、グレーのスー