アフガニスタン東部で8月31日、マグニチュード6.0の強い地震があり、地元メディアは、およそ250人が死亡したと報じています。USGS＝アメリカ地質調査所によりますと、31日深夜、アフガニスタン東部でマグニチュード6.0の強い地震がありました。地元メディアは災害対策当局の情報としてこれまでに約250人が死亡、約500人がケガをしたと伝えています。現地では救助活動が続いていますが、家屋の下敷きになっている人が数百人規模でい