日本野球機構（NPB）は1日、元セ・リーグ審判部長の山本文男（やまもと・ふみお）さんが8月7日に死去したと発表した。87歳。葬儀・告別式は同9日に近親者のみで行われた。山本氏は投手として広島にテスト入団し、1955年から58年まで在籍。55年8月に17歳10カ月で挙げたプロ初勝利は今も球団最年少記録となっている。広島の球団職員を経て62年にセ・リーグ審判員となり、歴代3位の3564試合に出場した。日本シリーズ出場13度、オ