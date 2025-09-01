アトレ信濃町では2025年9月17日(水)に、地域密着型スーパー「ワイズマート」がオープンします。 アトレ信濃町 アトレ信濃町では2025年9月17日(水)に、地域密着型スーパー「ワイズマート」がオープン。 【JR信濃町駅直結！300坪を超える大型店舗であなたの食卓をより豊かに。】千葉・東京・神奈川に約40店舗を展開する地域密着型スーパー「ワイズマート」がアトレ都内初出店として、オープンします。300坪を超