福岡県警早良署は1日、福岡市早良区南庄5丁目付近の道路上で8月31日午後8時20分ごろ、下半身裸の男の目撃情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は身長180くらいのやせ形。紺色のタンクトップ着用。