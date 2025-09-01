ロッテの石川柊太投手が1日の日本ハム戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。日本ハムは伊藤大海投手が先発する。国内FA権を行使してロッテに移籍した石川柊は好不調の波が激しく、15試合に登板して4勝5敗、防御率4・54。前回8月26日のオリックス戦は6回9安打1失点で勝敗は付かなかった。現在は2連敗中だが、「打者に向かっていくフォーム的な部分で安定的にリリースが出来ている部分があるかなと思っています」と自