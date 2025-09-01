「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」ボーカルのＴａｋａ（３７）が３１日夜、インスタライブを行い、公演中に左足小指を骨折したことを明かした。ワンオクは日本ツアー中で３０、３１日には日産スタジアムで公演を開催。Ｔａｋａはインスタライブで、３１日の「公演中に足を骨折しました」と報告した。骨を折ったのは「足の小指の付け根」といい、公演中に骨折したのはもちろん「人生初」という。「（ファンの）皆の力があったから、（公