J1福岡は1日、公式サイトを更新。日本代表に選出されたDF安藤智哉がケガのため代表活動を辞退すると発表した。福岡の公式サイトで「9月6日から開催される国際親善試合の日本代表メンバーに選出されていました安藤智哉選手がケガのため、辞退することとなりましたのでお知らせいたします」と伝えられた。安藤は7月のE―1選手権で日本代表に初選出された。E―1選手権では2試合にフル出場し日本の連覇に貢献した。今回は2度目の