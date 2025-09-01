NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。巨人は佐々木俊輔選手を抹消しました。佐々木選手は7月4日に今季3度目の昇格。その後、3試合連続のマルチ安打を記録するなど、7月の月間打率.340と躍動を見せました。しかし8月から徐々に状態を落とし、直近6試合ではうち2度スタメン起用されるもいずれも無安打。快音が響いていませんでした。