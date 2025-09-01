先月31日、埼玉県熊谷市でグライダーが墜落し、操縦していた女性が死亡した事故で、国の運輸安全委員会が、現地調査に入りました。警察などによりますと、先月31日正午ごろ、熊谷市の利根川の中州に、慶応大学所有のグライダーが墜落し、操縦していた学生とみられる20代くらいの女性が死亡しました。近くの妻沼滑空場では大学生のグライダー競技会が行われ、日本学生航空連盟によりますと、墜落した機体は競技前の練習飛行の1機目