Ｎｅｔｆｌｉｘ韓国映画「告白の歴史」が８月２９日に公開され、俳優のコン・ユとチョン・ユミが夫婦役でカメオ出演していることが明らかになった。同作は、一世一代の告白を控えた女子高生が、コンプレックスである天然カールヘアーを伸ばすため、男子転校生の手を借りながら巻き起こる青春ロマンス。コン・ユとチョン・ユミは劇中、喫茶店を営む夫婦を演じているが事前情報はなく、サプライズの登場で話題となった。２人は