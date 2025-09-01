アメリカ海軍では実施されている方法防衛省は、2025年8月29日、来年度（令和8年度）予算の概算要求を公表しました。その中の、「艦艇の通信環境の改善」の項目で、潜水艦に「電子家庭通信装置」を装備する計画が示されました。【画像】画期的!? これが、護衛艦に搭載されたスターリンクですこれは、長距離を潜航しながら航海する潜水艦の乗組員が、家族だけではありますが、連絡を取れるようにする取り組みとなっています。