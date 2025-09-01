２日・中日戦（バンテリンドーム）に先発予定の阪神・村上頌樹投手が１日、甲子園で行われた投手指名練習に参加した。チームは井上竜にセ５球団で唯一８勝９敗と負け越している。右腕は今季、中日戦に４試合の登板で２勝０敗、防御率１・６７。「昨日（８月３１日）は藤浪さんで打順がいろいろと違いましたけど、その前の２試合は９点ずつ取っている。いい状態なのかなと思うので、気をつけたい。しっかり投げたい」と警戒心を