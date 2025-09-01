福島中央テレビは、2025年12月5日(金)〜7日(日)の3日間、「中テレ祭り2025」を郡山市のビッグパレットふくしまで開催します。 福島中央テレビ「中テレ祭り2025」  開催日時：2025年12月5日(金)〜7日(日)メイン会場9:30〜17:00開催場所：ビッグパレットふくしま(〒963-0115福島県郡山市南二丁目52番地)主催：福島中央テレビ入場料：800円(税込み)小学生以下無料(※5日はグルメ先行開催・入場無料)&#16