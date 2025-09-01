サッカー海外各リーグは８月３１日、各地で行われ、日本代表の米国遠征（６日メキシコ戦、９日米国戦）に臨む選手たちが、代表合流前最後の一戦で、各国で結果を残した。＊＊＊オランダ１部フェイエノールトの上田綺世が敵地のスパルタ戦で２得点し、開幕３戦連続ゴールで今季通算４得点とした。ダービーマッチで４―０の快勝に導いたストライカーは「自分がいろんなところにこだわってきたことが数字につながってい