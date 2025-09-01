資料イノシシ 岡山県が、2024年度の鳥獣による農作物の被害をまとめました。イノシシによる被害額が増加し、2016年度以降で最高額になりました。 県によりますと、2024年度、イノシシ・シカ・サル・カワウなど鳥獣による農林水産業の被害額は約3億500万円でした。前年度よりも約2300万円増加しました。 鳥獣別では、イノシシによる被害額が約1億1000万円で最も高く、前年度よりも約2600万円増えました。シカによる被害