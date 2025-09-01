山本由伸選手ドジャースの入団会見2023年12月 アメリカ・メジャーリーグ。日本時間1日朝、ここまでチームトップの11勝をあげている岡山県備前市出身・ドジャースの山本由伸が先発しました。 この日はストレート・変化球ともに切れ味抜群で、3回までパーフェクトピッチングと上々の立ち上がりをみせます。 4回、1点を失いなおも2アウト1・3塁のピンチ。ここは変化球で空振り