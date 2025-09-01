カマタマーレ讃岐 明治安田J3リーグ第25節、カマタマーレ讃岐は8月31日、ホームで群馬と対戦しました。 前半5分、カマタマーレはカウンター攻撃を仕掛け、上野のクロスに大野が合わせて先制します。 大野は前半39分、倒れ込みながらクロスに合わせてこの試合、2点目。2対0で前半を折り返します。 群馬に1点を返されて迎えた後半7分、カマタマーレはコーナーキ