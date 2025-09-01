名古屋市営地下鉄・鶴舞線は、塩釜口駅で発生した人身事故のため、9月1日午後3時現在、八事―赤池駅間で運転を見合わせています。名古屋市交通局によりますと、運転再開は午後4時30分頃の予定だということです。