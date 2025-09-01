早明浦ダム9月1日午後4時半【提供：水資源機構】 9月1日、岡山県では7つの観測地点で、香川県では6つの観測地点で猛暑日になりました。雨が降らず、暑い日が続いていますが、2日から香川用水の第1次取水制限が始まります。 国や四国4県でつくる吉野川水系水利用連絡協議会は香川用水への供給量を20％カットする第1次取水制限を、2日午前9時から始めると発表しました。 香川県の主な水源である高知県の早明浦ダムの貯水