気象台は、午後3時2分に、洪水警報を稚内市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・稚内市に発表 1日15:02時点宗谷地方では、2日明け方まで土砂災害に、1日夕方まで低い土地の浸水に、1日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□大雨警報・土砂災害・浸水1日夕方に警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】1日夜遅くにかけて警戒■礼文町□大雨警報・土砂災害