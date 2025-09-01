日本時間１５時００分に英ネーションワイド住宅価格指数（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ネーションワイド住宅価格指数（8月）15:00 予想0.2%前回0.6%（前月比) 予想2.7%前回2.4%（前年比)