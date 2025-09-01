タレントの若槻千夏（41）が1日までに自身のインスタグラムを更新。夏休みの最後に家族でグアム旅行に出かけたことを報告した。「夏休みも今日でおしまい!!」と書き出した若槻。「部活や仕事で忙しかった家族とスケジュール合わせて夏休み最後にグアム」とつづり、オフショットを公開。プールサイドでのショーパン姿やワンピース、スウェットのセットアップなどカラフルなバカンスコーデを披露した。フォロワーからは「夏休