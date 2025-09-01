東映の公式サイトが1日に更新され、スーパー戦隊シリーズ最新作のテレビ朝日「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）でレンジャーの中心的存在レッド「ゴジュウウルフ」のスーツアクターが変更となることが発表された。担当している浅井宏輔の持病の悪化のため。東映公式サイトで「現在「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」にてゴジュウウルフ役のアクターをご担当いただいている浅井宏輔さんにつきまして、ご本人の