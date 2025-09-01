サッカーのJ1川崎フロンターレは1日、DF丸山祐市（36）が右膝内側半月板損傷で8月27日に手術を受け、全治6カ月の見込みと発表した。同23日の名古屋戦で患部を負傷して前半12分に退いていた。加入2年目のセンターバックは今季J1で24試合、1958分に出場。最終ラインからチームを支えてきただけに、今季絶望の診断は川崎Fにとって大きな痛手となる。長谷部監督は1日のオンライン取材で「残念でなりません。また強くなって、完治