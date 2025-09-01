中国メディアの澎湃新聞は1日、米電気自動車（EV）大手テスラが中国本土でのモデル3 ロングレンジRWD（後輪駆動）の販売価格を調整し、25万9500元（約534万5700円）からに引き下げたことが公式サイトで分かったと報じた。記事によると、テスラは8月12日にモデル3 ロングレンジRWDの発売を正式に開始した。販売価格は26万9500元（約555万1700円）からとなっていた。テスラは、今回の販売価格引き下げ後も引き続き現行の各種販売ポリ