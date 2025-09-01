◇MLB マーリンズ5-1メッツ(日本時間1日、シティ・フィールド)戦線に復帰してからなかなか勝ち星に恵まれないメッツの千賀滉大投手が焦りを口にしました。中5日で22度目の先発に臨んだ千賀投手は初回に四球とヒットで1アウト1・3塁のピンチを背負うと、犠牲フライで先制点を許します。2回は三者連続三振で仕留めるも3回に2ランホームランを被弾。さらに4回にも1点を追加され5回も先頭から連打で得点を奪われるとアウトを2つ取り四