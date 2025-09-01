１日午後１時３５分頃、東京都世田谷区野沢の路上で、「女性が血まみれで倒れている」と目撃者から１１０番があった。警視庁世田谷署によると、４０歳代の女性が首を切られ、病院に搬送されたが、意識不明の重体だという。現場から逃走する男の姿が目撃されており、同署が殺人未遂事件として男の行方を追うとともに、詳しい状況を調べている。現場は東急田園都市線駒沢大学駅から北東に約５００メートルの住宅街。