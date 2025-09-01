政府は、外国からの武力攻撃で安否不明者が出た場合の氏名公表に関する指針を新たに策定する。地震などの自然災害時に準じ、家族の同意がなくても一定のルールの下で氏名の公表を自治体に促す案が有力だ。国が統一基準を示すことで、国民保護法に基づく有事の安否確認を円滑に進める狙いがある。同法は市町村に対し、武力攻撃で死亡・負傷した住民の安否情報の収集を求めている。氏名の公表は安否不明者の絞り込みに役立つこと