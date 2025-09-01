森永製菓は、アイス商品「パリパリサンド」「ビスケットサンド」の販促施策として、タレントの鈴木愛理さんをイメージキャラクターに起用し、9月から全国7都市で交通広告を展開する。Xを活用したプレゼントキャンペーンも8月下旬から実施する。同社は昨年から鈴木さんを起用したプロモーションに取り組んでおり、2024年8月〜2025年7月の販売は両商品とも前年比138％と好調に推移。商品の味や食感、パッケージ改良なども好評を得て