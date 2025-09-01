ロート製薬が反発している。この日、海洋微細藻類の研究開発を行うオーピーバイオファクトリー（沖縄県うるま市）と資本・業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。 両社はこれまでも研究開発において協力を進めていたが、今回の提携を機に協力関係を強化し、研究開発から事業化までをスピードアップさせる。特に、微細藻類を活用した新素材・新製品の開発を久米島からグ