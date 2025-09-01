午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６５９、値下がり銘柄数は９０８、変わらずは４８銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、陸運、医薬品、食料など。値下がりで目立つのは非鉄金属、証券・商品、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS