エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixは、日本発作品としては初となるフィジカルサバイバル番組Netflixシリーズ「ファイナルドラフト」を独占配信中（全８話／一挙配信）だ。同シリーズは戦力外通告や勇退など、第一線を退いた２５人のアスリートが、セカンドキャリアの開拓のために賞金３０００万円を賭け、最後の一人になるまで蹴落とし合いを繰り広げる「筋肉×サバイバル」の新た