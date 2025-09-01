au PAY マーケットを運営するauコマース&ライフは8月27日、「2025年の子育て世帯の夫婦の節約意識の違い」と「2025年の子育て世帯の節約意識」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年7月28日〜7月29日、未成年の子どもを持つ 30代〜50代の男女400名を対象にインターネットで行われた。○およそ3組に1組の夫婦が節約に対する意見や考えが一致せず夫婦間での節約に対する意見や考えが「一致していない」という答えた人は30.