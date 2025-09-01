¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û HANA¤¬¡¢9·î8Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥­¥ã¥Ã¥Á―¤ÇÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë¡ÖBAD LOVE¡× 2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlue Jeans¡×¤¬¡¢¥ê¥êー¥¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×²»³Ú¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬¡£¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç6½µÏ¢Â³1°Ì¤È¡¢½÷À­¥°¥ëー¥×»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë