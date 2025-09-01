timelesz（タイムレス）の寺西拓人が自身のInstagramを更新。雑誌『Stagefan』『BEST STAGE』のオフショットを公開した。 【画像＆動画】寺西拓人のベレー帽×短パンルック／白Tシャツ＆デニムパンツのシンプルスタイル／timeleszアリーナツアー衣装姿／赤スタジャンを纏ったツアーグッズオフショット ■寺西拓人「#動画はアフレコしたから」「#音ありで見てね」 「赤と白。」というコメントとともに公