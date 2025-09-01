WEST.の桐山照史が個人Instagramで、濱田崇裕（「濱」は異体字が正式表記）＆小瀧望とAぇ! groupとのオフショットを公開した。 【写真】桐山照史・濱田崇裕・小瀧望・Aぇ! groupの「横山会」オフショットなど ■「横山会の絆」「関西ファミリー最高」とファン絶賛 桐山・濱田・小瀧とAぇ! groupは8月30～31日に日本テレビ系で放送された『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』に出演。 『24時間テレビ』チャリティ