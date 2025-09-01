1日15時現在の日経平均株価は前週末比566.67円（-1.33％）安の4万2151.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は659、値下がりは908、変わらずは48。 日経平均マイナス寄与度は244.46円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が152.96円、東エレク が48.12円、ファストリ が29.17円、ディスコ が21.14円と続いている。 プラス寄与度トップはＫＤＤＩ で、日経平均を9.72円押し上げている。次いでオリンパ