1日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝146円91銭前後と、前週末午後5時時点に比べ9銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円10銭前後と46銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース