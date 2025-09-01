ウェルネス総合投資アカデミーは8月27日、「夏のボーナス活用法の変化」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年8月18日〜8月19日、今年の夏にボーナスをもらったと回答した男女1,004人を対象にインターネットで行われた。○2025年夏のボーナス、約半数が「上がった」と回答2025年夏のボーナスは上がりましたか?「2025年夏のボーナスは上がったか」について尋ねたところ、「はい(49.9%)」「いいえ(50.1%)」という回答結果にな