timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」に最終審査まで残った元候補生の本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが1日、都内で開催された「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」に、田中みな実、川上洋平（[Alexandros]）、篠原ともえ、ヘアメイクアップアーティストのKUBOKI氏と共に出席。デビューによる変化を明かした。【写真】イベントに登場したROIROM・本多大夢＆浜川路己同イベントは、パナ