お笑いコンビ・パンプキンポテトフライが再結成することを、所属する「ホリプロコム」が公式サイトで発表しました。【写真を見る】【 パンプキンポテトフライ 】 「再結成」を発表「山名大貴」は芸名を「カムバック」に谷「ぬるぬるやるかって感じです」【パンポテ】「パンポテ」の愛称で知られるパンプキンポテトフライは、賞レースの決勝に進出するなど漫才で活躍していましたが、今年3月に多くの芸人に惜しまれつつ解散。