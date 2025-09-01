航空自衛隊のF2戦闘機航空自衛隊は1日、茨城県沖の太平洋で8月に墜落したF2戦闘機の引き揚げ作業を開始した。水深200〜300メートルの海底に沈んでいるとみられる。作業は2週間程度の見込みで、ワイヤを使ってフライトレコーダーや機体の回収を進める。空自によると、8月14日に民間のサルベージ会社「オフショアエンジニアリング」と8億円余りで契約した。F2は8月7日午前、飛行訓練のため所属する百里基地を離陸した。操縦し